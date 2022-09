Mövenpick stellt neue weltweite Kampagne "Hotels to Indulge" vor, die die Verbraucher dazu inspiriert, zu genießen... und zwar richtig!

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Paris (ots/PRNewswire) - #HotelsToIndulge ist eine Hommage an die kulinarischenWurzeln der Marke, fördert aber auch sinnvolle Verbindungen durch Essen undTrinken und entführt die Gäste in die Welt der Kultur, des Genusses und dessozialen WandelsMövenpick Hotels & Resorts (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3647188-1&h=2289583092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3647188-1%26h%3D471031714%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.movenpick.com%252F%26a%3DM%25C3%25B6venpick%2BHotels%2B%2526%2BResorts&a=M%C3%B6venpick+Hotels+%26+Resorts) freutsich, seine neue weltweite Kampagne Hotels to Indulge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3647188-1&h=1653074493&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3647188-1%26h%3D1217875627%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.movenpick.com%252F%26a%3DHotels%2Bto%2BIndulge&a=Hotels+to+Indulge) vorzustellen, diedarauf abzielt, das Gästeerlebnis mit der transformativen Kraft des Essens zuverbinden, Verbindungen durch Kultur zu schaffen und die Gäste zu ermutigen,bewusst zu genießen. Die "indulgence done right"-Kampagne, die auf demVermächtnis der Marke und ihrer Philosophie von kulinarischer Exzellenz undmenschlicher Verbundenheit basiert, zeigt von Schokolade inspirierte Kreationen,verspielte Bilder und lokale kulinarische Erlebnisse, die sorgfältig ausgewähltwurden, um die Seele zu nähren und zu beleben.Die neue Kampagne wurde auf der Grundlage aktueller Verbraucherstudienentwickelt, aus denen hervorgeht, dass Reisende überall auf der Welt Luxus als"Zeit haben, sich zu entspannen und zu genießen" definieren.* Die Daten undErgebnisse machen deutlich, dass die Verbraucher zunehmend auf der Suche nacheinzigartigen Erlebnissen sind und bewusst nach einem Gleichgewicht zwischenGesundheit und Wellness und der unverfälschten Freude am Genuss von Speisen undGetränken suchen. Diese Art des einfachen Genusses steht im Mittelpunkt desMövenpick-Konzepts und der Hotels to Indulge -Kampagne. Durch die Kombinationvon gesundem Genuss und einer gesunden Dosis Selbstverliebtheit möchte Mövenpickseinen Gästen ein besonderes Erlebnis bieten, das ihnen Freude bereitet und dieWelt zu einem Reich der unbegrenzten, spielerischen Möglichkeiten macht." Hotels to Indulge wird die Reisenden dazu inspirieren, Mövenpick zu besuchen,dort zu übernachten und auf ihren Reisen zu genießen, wo der Genuss geschickt injedes Element des Gästeerlebnisses eingewoben ist", so Alexander Schellenberger,Chief Brand Officer von Accor . "Die Kampagne basiert auf der Markenphilosophiedes echten Genusses, die vom täglichen Ritual der "Chocolate Hour" in denMövenpick-Hotels bis hin zu den umweltfreundlichen Initiativen der Marke reicht.