Recorded Future Intelligence Cloud fügt Okta-Integration hinzu

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Boston (ots/PRNewswire) - Automatisierte Intelligenz identifiziert und behebtIdentitätsverletzungen, bevor sie als Waffe eingesetzt werden könnenRecorded Future, einer der weltweit größten Anbieter von Intelligenz, kündigteheute neue Funktionen für die Recorded Future Intelligence Cloud durch eineIntegration mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3648736-1&h=2961719797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3648736-1%26h%3D2872722098%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.okta.com%252F%26a%3DOkta&a=Okta (NASDAQ:OKTA). Die Integration mit Okta Integration Network (OIN) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3648736-1&h=2840530443&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3648736-1%26h%3D2287421076%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.okta.com%252Fintegrations%252Frecorded-future-sso%252F%26a%3DOkta%2BIntegration%2BNetwork%2B(OIN)&a=Okta+Integration+Network+(OIN)) vertieft den Umfang derAbdeckung durch Recorded Futures Identitäts-Intelligenz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3648736-1&h=3658479926&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3648736-1%26h%3D3349154348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fplatform%252Fidentity-intelligence%26a%3DIdentity%2BIntelligence&a=Identit%C3%A4ts-Intelligenz) -Lösung von Recorded Future, dieautomatisierte Einblicke in kompromittierte Identitäten, Echtzeit-Nachweise fürgefährdete Anmeldedaten und eine sofortige Priorisierung vonIdentitätsbedrohungen und nachgelagerten Reaktionsabläufen bietet.Multi-Faktor-Authentifizierungslösungen (MFA) machen den Zugriff aufgeschäftskritische Infrastrukturen und kundenorientierte Anwendungen sicherer,aber sie können nur begrenzt sicherstellen, dass die Identitäten nichtkompromittiert wurden. Die Integration von Recorded Future in dieleistungsstarke Zugriffsmanagement-Plattform von Okta geht über MFA hinaus undbietet die technischen Voraussetzungen, um Identitätskompromittierungen zuerkennen und zu beheben, bevor sie zu einer Waffe gegen ein Unternehmen werden.Für Okta-Kunden ist Recorded Future Identity Intelligence verfügbar als https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3648736-1&h=3194357619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3648736-1%26h%3D2172416942%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.okta.com%252Fplatform%252Fworkflows%252F%26a%3DWorkflows%2BConnector&a=Workflows-Konnektor , ein No-Code-Ansatz zur Automatisierung vonIdentitätsprozessen in großem Umfang."Unternehmen setzen zunehmend auf einen identitätsorientierten Sicherheitsansatzund erkennen im Rahmen dieser Umstellung die Bedeutung der Bewertung vonRisikosignalen in ihrem gesamten Sicherheitsumfeld. Da die Identität eine so