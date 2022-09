CSU-Vize Weber fordert EU-Sondergipfel zur Energiekrise vor Oktober

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der Energiekrise fordert der CSU-Vize und Europapolitiker Manfred Weber noch vor Oktober einen EU-Sondergipfel. "Je einiger sich die EU-Staaten präsentieren, desto deutlicher könnte der Energiepreis reduziert werden, den EU und die Bürgerinnen und Bürger letztlich zahlen müssen", sagte Weber am Freitag anlässlich der Sitzung der Internationalen Kommission der CSU der Deutschen Presse-Agentur in München. Es brauche daher "sehr schnell und noch vor Oktober" ein Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Nächster regulärer EU-Gipfel in Brüssel ist am 20. und 21. Oktober. Auch für den 7. Oktober ist ein Treffen in Prag geplant.