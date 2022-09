STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Bis Dienstagmittag konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung bis auf 13.564 Punkte fortsetzen. Nach der Bekanntgabe der US-Inflationsdaten legte er den Rückwärtsgang mit drei Verlusttagen in Folge ein. Am heutigen Freitag steht der dreifache Hexensabbat auf Optionen und Futures auf den DAX an. Die Marktteilnehmer erwarten eine dementsprechend hohe Volatilität zum Wochenausklang im DAX. Deutsche Telekom

Mit knappem Abstand wurde die Aktie der Deutschen Telekom am häufigsten in der abgelaufenen Woche in Stuttgart gehandelt. Die T-Aktie erreichte am Montag mit 19,62 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt Ende 2001. Die Telekom-Tochter, T-Mobile plant eigene Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Deutsche Telekom hält 48,4% der Anteile von T-Mobile und möchte die Mehrheit erlangen. Uniper

Die Aktie des Erdgashändlers Uniper gehörte zu den am häufigsten gehandelten Aktien in den letzten Tagen. Vor allem, als Uniper über Gespräche mit der Bundesregierung und dem Mehrheitsaktionär Fortum über eine direkte Kapitalerhöhung des Bundes berichtete. Durch die Teilnahme an der Kapitalerhöhung würde der Bund zum Mehrheitsaktionär bei Uniper aufsteigen. Die Uniper-Aktie brach nach Bekanntgabe der Gespräche bis auf 3,87 Euro ein. Durch den Lieferstopp von russischem Erdgas über die Pipeline Nord Stream 1 muss sich Uniper Erdgas teuer am Markt besorgen und erleidet dadurch täglich zahlungswirksame Verluste von über 100 Millionen Euro.

International

Die amerikanischen Indizes haben im Wochenvergleich zwischen 3% und 4% nachgegeben. Die vorbörsliche Bekanntgabe der US-Inflationsdaten für August am Dienstag sorgte für ein Kursbeben an der Wall Street. Der Nasdaq 100 verlor über 5%. Zwar fiel die Jahresinflationsrate von 8,5% im Juli auf 8,3% im August. Die Ökonomen hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang auf 8,1% gerechnet. Die Verbraucherpreise sind gegenüber Juli nochmals um 0,1% angestiegen. Hier hatten die Ökonomen mit einem Rückgang von 0,1% gerechnet. Die Anleger schauen gespannt auf die nächste FED-Sitzung am kommenden Mittwoch - siehe hierzu unseren Spezialeinblick „Fed-Ausblick: Wie stark werden die Zinsen noch steigen?“ Apple