Frankfurt am Main (ots) - Back to the Future - die Reichweitenforschung fürBewegtbild entwickelt sich mit hoher Dynamik weiter und die Anforderungen desMarktes heißen Crossmedia. Entsprechend stand das Thema crossmedialeReichweitenforschung auch im Zentrum des diesjährigen AGF Forums, desjährlichen, von der AGF Videoforschung ausgerichteten Kongresses in Frankfurt,der nach einer coronabedingten Pause erstmals wieder stattfand. In verschiedenenPanels und Keynotes haben hochkarätige Speaker über die Zukunft einesleistungsfähigen Reichweitenstandards gesprochen sowie weitere Themendiskutiert, die den Bewegtbildmarkt derzeit beschäftigen.Zum Auftakt erläuterte Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführungder AGF Videoforschung, die Optionen und Risiken von anonymen Big Data-Sets inder Data Econony und konkret der Mediabewertung. In der Anforderung "Fight theBias and combine Big Data with Smart Data" sieht sie einen Lösungsweg, den dieAGF auch ins Zentrum des eigenen Forschungsansatzes stellt. Panels mit einerSingle-Source-Messung werden zukünftig deutlich stärker für Modellierung undProfilierung herangezogen werden müssen - insbesondere bei crossmedialenFragestellungen. Datenschutz und Kosteneffizienz machen dies angesichts einerzunehmenden Marktfragmentierung notwendig. Umso wichtiger ist es, dassinsbesondere das methodische Fundament mit einer entsprechenden Güteausgestattet ist, da sich ein unentdeckter Bias ansonsten fortpflanze. ImBereich der Mediabewertung könne es folglich leicht zu systematischenFehleinschätzungen in der Bewertung von Medialeistung kommen, die es fürProgrammverantwortliche, Werbung- und Werbetreibende zu minimieren gelte.In diesem Kontext kündigt sie in Vorbereitung auf ein neues Agentur-Lizenzmodellan, dass Media-Agenturen mit PIN-Datenlizenz vom 01.10. bis zum 31.12.2022Sekundendaten für ein ausgewähltes Set an Sendern und Zielgruppen erhaltensollen, das die AGF in einem Dashboard bereitstellen wird. Die bestehendenKonventionen haben nach wie vor Gültigkeit. "Wir wollen damit keineswegsbestehende Standards und Konventionen wie den Werbeblock und die Ausweisung der5-Minuten-Intervalle in Frage stellen. Wir möchten damit insbesondere denAgenturen in der täglichen Arbeit tiefere Einblicke aus einem Data Set gewähren,das seit Jahrzehnten das Fundament unserer Messung stellt'", so Niederauer-Kopf.Im 2021 gestarteten AGF-Projekt X-Reach, bei dem die AGF den Ausbau der Messungauf non-video-Content testet, sieht Guido Modenbach, Executive Vice PresidentResearch, Analytics & Consulting bei Seven.One Entertainment, die AGF imVorteil: "X-Reach hat eine große Bedeutung für die Vermarktung und die