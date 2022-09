Wafra Capital Partners nennt sich nun InterVest Capital Partners®

New York (ots/PRNewswire) - Die neue Marke und die neue visuelle Identität

verdeutlichen das langjährige Engagement des Unternehmens für internationale

Investoren und unterstreichen das Engagement des Investmentteams, das sich seit

1999 auf die Entwicklung innovativer Investmentlösungen konzentriert.



InterVest Capital Partners, früher bekannt als Wafra Capital Partners, ein

führender Investmentmanager in strukturierten Finanzvertikalen und ein Pionier

für Scharia-konforme Investmentprodukte, gab heute eine bedeutende Umbenennung

bekannt.





InterVest Capital Partners, vormals die Abteilungen Structured Finance undBusiness Development von Wafra, Inc. ("WAFRA"), nahm am 1. Januar 2012 alseigenständige operative Einheit und in den USA registrierter Anlageberater unterdem Namen Wafra Capital Partners ihre Tätigkeit auf. Die neue Marke bringt einedifferenzierte Identität hervor, die sich von der früheren Tochtergesellschaft(Wafra Inc.) unterscheidet."Unsere neue Marke bietet die Möglichkeit, das einzigartige Geschäftsmodell vonInterVest Capital Partners in Bezug auf die Art und Weise, wie wir persönlichesKapital in das Unternehmen und in unsere Portfoliounternehmen investieren, zupräsentieren", sagte Bob Toan, Executive Chairman von InterVest Capital Partners. "Wir wollen immer eine maximale Intefration aller unsere Interessengruppenerreichen"Die neue Marke ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg unseres Unternehmensund verkörpert unsere Kernwerte als Organisation", fügt Michael Gontar, CEO vonInterVest Capital Partners , hinzu. "InterVest Capital Partners ist im wahrstenSinne des Wortes ein engagierter Partner. Unsere Investoren stehen immer anerster Stelle, was unsere über 20-jährige Erfolgsbilanz deutlich zeigt."InterVest Capital Partners wird sein Leasing- und Finanzierungsprogrammfortsetzen und hat seit 1999 über 120 Vehikel mit einem zugesagten Kapital vonmehr als 14 Mrd. USD eingerichtet. Das Team wurde bereits mehrfach vom EuromoneyMagazine als Best Islamic Leasing House ausgezeichnet.InterVest Capital Partners DeskriptorInterVest Capital Partners® ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater mitSitz in New York, der sich auf die Bereiche Asset Based Lending, Leasing undandere strukturierte Finanzierungen konzentriert. Vor dem 1. Januar 2012 war dasInvestmentteam von InterVest Capital Partners Teil der Abteilung fürstrukturierte Finanzierung und Geschäftsentwicklung der Wafra InvestmentAdvisory Group ("WIAG"). Die WIAG hat ihren Namen in Wafra Inc. geändert.Seit 1999 hat das Leasing- und Finanzierungsprogramm des Unternehmens mehr als120 Fonds mit einem zugesagten Kapital von über 14 Milliarden US-Dollaraufgelegt. Bisher haben alle vermögensbasierten und strukturierten Finanzfondsdie angestrebte laufende Rendite ausgeschüttet und die angestrebten Renditen fürdie Anleger erreicht. Seit 2004 hat das Unternehmen sieben internationale Immobilienfonds , einen Immobilienschuldverschreibungsfonds und einen globalenImmobilienwertpapierfonds verwaltet und über 18 Mehrfamilien- undBüroimmobilientransaktionen mitverwaltet.