(Überflüssiges Wort im zweiten Absatz, erster Satz gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - 14 Jahre nach der Insolvenz von Lehman Brothers hat sich der Zertifikate-Markt mehr als gefangen. Die Branche ist zwar in puncto Marktvolumen ein gutes Stück entfernt von ihren historischen Bestmarken, doch die heftigen Kursschwankungen an den Börsen in den letzten Monaten führten nicht zu spürbaren Abflüssen. Im Gegenteil; gerade in der aktuell schwierigen Börsenphase in einem Umfeld steigender Zinsen gewinnen einige Zertifikatetypen wieder an Attraktivität.

"Anlagezertifikate sind ganz überwiegend Produkte, die durch ihre Strukturierung das Risiko des zugrundeliegenden Basiswerts reduzieren", erklärt Lutz Johanning, Professor für Kapitalmarktforschung an der WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Derivate Verbandes (DDV). "Das heißt, die Produkte verlieren in diesem ökonomischen Umfeld weniger an Wert." Davon sollte der Markt eher profitieren.