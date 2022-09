FedEx mit Kurseinbruch

Solange sich die FedEx-Aktie unterhalb von 200,00 US-Dollar aufhält, sind weitere Abschläge durchaus anzunehmen, ein potenzieller Zielbereich für die kommenden Tage könnte das Niveau um 140,00 US-Dollar darstellen. Gelingt es auch an dieser Stelle keine nachhaltige Trendwende herbeizuführen, wäre lediglich der Weg in Richtung der Jahrestiefs aus März 2020 bei 88,69 US-Dollar offen. Eine schnelle Rückkehr über 200,00 US-Dollar wird der Aktie dagegen nicht zugetraut, zumal knapp darüber auch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 als zusätzliche Hürden zu nennen wären. Eine echte Entspannung des Chartbildes kann daher erst oberhalb von 247,85 US-Dollar abgeleitet werden.

Fazit:

Aufgrund der stark schwankenden Aktienkurse lässt sich derzeit keine eindeutige Prognose für das Papier ableiten, Verluste könnten sogar noch in den Bereich von 140,00 US-Dollar auftreten, ehe Schnäppchenjäger wieder zugreifen und die Aktie gen Norden vorantreiben. Definitiv dürfte es in den nächsten Tagen holpriger zugehen, entsprechende Handelsideen werden nach der Marktbereinigung vorgestellt. Jetzt allerdings wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine gewisse Schadensbegrenzung bemüht, die sich in einem äußerst volatilen Handel ausdrücken dürfte.