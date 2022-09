Sturmgewehr-Streit vor Bundespatentgericht

(Die Verhandlung ist am 30. September, nicht kommende Woche. Dies wurde im ersten Satz und am Ende des zweiten Absatzes korrigiert bzw. ergänzt.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein langjähriger Streit zwischen zwei der bekanntesten deutschen Waffenhersteller wird in Kürze vor dem Bundespatentgericht verhandelt: Der Thüringer Sturmgewehrhersteller Haenel will ein Patent des schwäbischen Konkurrenten Heckler&Koch für nichtig erklären lassen, wie das Gericht am Freitag in München mitteilte.