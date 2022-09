Unter dem Motto CONNECT lädt rku.it zum vierten INSIDE Kongress auf das Gelände der Zeche Waltrop ein (FOTO)

Herne (ots) - Zum nunmehr vierten Mal findet am 10. November 2022 der INSIDE

Kongress in Ruhrgebietskulisse auf dem Gelände der Zeche Waltrop statt. Unter

dem Motto CONNECT bietet der Gastgeber rku.it den Teilnehmenden die Möglichkeit,

sich im Rahmen des kostenlosen Branchentreffs über aktuelle sowie

zukunftsrelevante Themen auszutauschen. Zu interaktiven Diskussionsrunden laden

die namhaften Keynote Speaker ein.



Nach zwei Jahren findet die Veranstaltung als Hybrid-Event und somit auch wieder

in Präsenz statt. "Das persönliche Connecten kam zuletzt gezwungenermaßen oft zu

kurz, deshalb freuen wir uns auf das große Wiedersehen von Bekannten sowie das

große Kennenlernen von neuen Gesichtern", so Timo Dell, Leiter des INSIDE-Teams

und Mitglied des Management-Boards von rku.it.