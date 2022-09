Keine Annäherung bei Metall-Tarifrunde im Bezirk Küste

BREMEN (dpa-AFX) - Das erste Tarifgespräch für die 130 000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Küste ist in Bremen ohne greifbares Ergebnis geblieben. Gewerkschaft und Arbeitgeber vertagten ihre Verhandlungen auf den 4. Oktober in Hamburg. Begleitet von protestierenden Metallern hatten Vertreter der IG Metall und des Arbeitgeberverbandes Nordmetall die Tarifrunde am Freitag gestartet. Laut Polizeiangaben schlossen sich rund 800 Menschen dem Demonstrationszug und der anschließenden Kundgebung vor dem Verhandlungsort an.

Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, forderte die Arbeitgeber auf, zum nächsten Treffen ein Angebot vorzulegen. "Die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Arbeit für die überwiegend gute Lage und die Gewinne der Betriebe sorgen, erwarten ein klares prozentuales Angebot", sagte Friedrich. Gerade in diesen schwierigen Zeiten seien schnelle Lösungen gefragt.