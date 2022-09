Kellerdigital bezieht neue Firmenzentrale in Frankfurt am Main und sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Fankfurt am Main (ots) - Kellerdigital, eine Agentur für Mitarbeitergewinnung

für Handwerksunternehmen mit bisherigem Sitz in der Brönner Straße in Frankfurt

am Main, ist stark gewachsen, sodass der Umzug an einen neuen, größeren Standort

ansteht, wie der Geschäftsführer Christian Keller mitteilte. Die neue

Firmenzentrale befindet sich Am Großen Hirschgraben 15 in Frankfurt am Main und

bietet Platz für mehrere neue Mitarbeiter.



Geschäftsführer Christian Keller: "Kellerdigital ist mit dem Thema Recruiting in

Deutschland mittlerweile so stark vertreten, dass wir in unserer Nische zu einem

der Marktführer geworden sind. In den letzten fünf Jahren sind wir so stark

gewachsen, dass wir an unserem Standort nach und nach die ganze Etage

vereinnahmt haben. Kellerdigital wächst weiterhin monatlich um neue Mitarbeiter,

sodass der Umzug an einen größeren Standort notwendig ist. So können wir noch

vielen weiteren Handwerksunternehmen bei ihrem Wachstum helfen und gleichzeitig

neuen Mitarbeitern die Chance geben, einen spannenden Job im Onlinemarketing in

einem führenden Unternehmen zu bekommen."