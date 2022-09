NEW YORK (dpa-AFX) - Erschreckend schwache Eckdaten und eine Gewinnwarnung haben bei Fedex zu einem Kurssturz geführt. Die Aktie des Logistikers brach im frühen New Yorker Handel in der Spitze um fast ein Viertel ein auf das tiefste Niveau seit Juni 2020. Zuletzt betrug der Einbruch noch 21,5 Prozent auf gut 160 US-Dollar.

Der Post-Konkurrent hat in den vergangenen drei Monaten schlechter als erwartet abgeschnitten und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Der Betriebsgewinn sank im Quartal im Jahresvergleich um rund 15 Prozent auf 1,19 Milliarden US-Dollar. Dies und auch der Umsatz blieben mit 23,2 Milliarden Dollar deutlich hinter den Erwartungen von Analysten zurück.