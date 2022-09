Mit Vehemenz läuft Ballard Power auf eine eminent wichtige Unterstützungszone zu. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte es eng werden…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (05.08.) stellte sich die Situation noch ganz anders dar. Damals war Ballard Power drauf und dran, Akzente auf der Oberseite zu setzen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das zuletzt skizzierte Ausbruchsszenario kreiert sich. Ballard Power durchbrach die Zone Widerstandszone 8,1 / 8,3 US-Dollar und konnte sich zunächst auch von dieser lösen. Nun wird es wichtig, dass es der Aktie in den nächsten Tagen gelingt, den Ausbruch zu manifestieren. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es Ballard Power gelingen würde, gleich den nächsten Widerstand im Bereich von 9,1+ US-Dollar einzukassieren. Kurzum. Die Aktie der Kanadier hat gegenwärtig das Momentum auf ihrer Seite. In den kommenden Handelstagen muss es das Ziel sein, sich oberhalb von 8,3 US-Dollar festzusetzen. Idealerweise kann Ballard Power die Dynamik hochhalten und auch die 9,1+ US-Dollar überwinden. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 8 US-Dollar kommen, ist Vorsicht geboten.“



Ballard Power gelang es in der Folgezeit nicht, den markanten Widerstandsbereich um 9,1+ US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Das erhoffte Kaufsignal in Richtung 10 US-Dollar blieb aus. Nach mehreren vergeblichen Versuchen setzten schließlich Gewinnmitnahmen ein.

Der Bruch der Zone 8,3 US-Dollar / 8,1 US-Dollar war ein herber Rückschlag. Die Aktie tauchte in Richtung 7 US-Dollar ab. Es folgten weitere Versuche, die Zone um 8,3 US-Dollar zurückzuerobern, doch blieben diese erfolglos. Ballard Power läuft aktuell einmal mehr den Unterstützungsbereich um 7 US-Dollar an.

In den letzten Wochen hat sich der Bereich um 7 US-Dollar eine hohe Relevanz erarbeitet und wirkt vermeintlich tragfähig. Die veritable Abwärtsdynamik der letzten Tage mahnt jedoch zur Vorsicht. Sollte es für Ballard Power unter die 7 US-Dollar gehen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 6,0 US-Dollar / 5,75 US-Dollar eröffnen. Die Aufgabenstellung auf der Oberseite ist klar definiert: Um das Chartbild aufzuhellen, muss es für Ballard Power über die 8,3 US-Dollar gehen.