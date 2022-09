Für die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Rote Vorzeichen dominierten zuletzt den Handel. Ein Ende des Kursdebakels ist nicht in Sicht…

Rückblick. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 02.08. hat sich die Lage grundlegend geändert, wobei bereits damals das Unvermögen der Aktie, einen wichtigen Widerstand zu überwinden, hätte zur Vorsicht mahnen sollen. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der damalige Ausbruch lieferte ein kräftiges Kaufsignal in Richtung der nächsten relevanten Widerstandszone 1,70+ Euro. In den letzten Handelstagen unternahm die Aktie einige, durchaus vielversprechende Ansätze, die Hürde um 1,70 Euro zu überspringen. Bislang wurden diese jedoch im entscheidenden Moment von einsetzenden Gewinnmitnahmen vereitelt. Kurzum. Die Aufwärtsbewegung bei Nel ASA befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase. Um die Erholung weiter anzukurbeln, muss der Widerstandsbereich um 1,70+ Euro durchbrochen werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten sich etwaige Rücksetzer unverändert oberhalb von 1,50 Euro abspielen. Sollte es hingegen sogar unter die 1,40 Euro gehen, wäre Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit unternahm Nel ASA noch den einen oder anderen Versuch, über das Widerstandscluster um 1,70+ Euro auszubrechen. Die Versuche brachten keinen Erfolg und wurden mit der Zeit von der Intensität her auch immer schwächer. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Unterseite und hier der Unterstützungsbereich um 1,50 Euro geriet in den Fokus und immer stärker unter Druck.

Mit dem Bruch der 1,50 Euro nahm das Debakel seinen Anfang. Die 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Rasch geriet der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 1,40 Euro in unter Druck. Auch der Bereich um 1,30 Euro vermochte es nicht, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Aktuell läuft die Aktie die 1,20 Euro an. Mit Blick auf die veritable Abwärtsdynamik ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,10 Euro / 1,06 Euro nicht auszuschließen.

Kurzum. Hinter Nel ASA liegen herausfordernde Handelstage und mit Blick auf die aktuelle Gemengelage könnten die nächsten Handelstage mindestens genauso herausfordernd werden. Um das Chartbild zu entspannen, muss die Aktie den Bereich um 1,40 Euro zurückerobern.