Fundamentales: Schauen wir noch kurz auf die Finanzergebnisse für Q2 / 2022, die Cronos am 09. August 2022 veröffentlichte. Wir vergleichen die aktuellen Daten mit den Daten aus dem Q1 / 2022. Das Unternehmen gab den konsolidierten Nettoumsatz in Q2 / 2022 mit 23,061 Mio. US-Dollar an; nach 25,033 Mio. US-Dollar in Q1 / 2022. Damit entwickelten sich die Umsätze im Vergleich zum Vorquartal erneut rückläufig. Bereits von Q4 / 2021 auf Q1 / 2022 verzeichnete Cronos einen Umsatzrückgang. Einmal mehr offenbarte die Ergebnisseite Schwächen. So fiel das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) abermals negativ aus und belief sich im Berichtszeitraum Q2 / 2022 auf -18,779 Mio. US-Dollar. In Q1 / 2022 betrug das bereinigte EBITDA bereits -18,900 Mio. US-Dollar. Unterm Strich verblieb in Q2 / 2022 ein Nettoverlust in Höhe von -20,338 Mio. US-Dollar; nach einem Nettoverlust in Höhe von -32,653 Mio. US-Dollar in Q1 / 2022.

Kurzum. Die Marktakteure nahmen die Zahlen von Cronos zurückhaltend auf. Das Zahlenwerk offenbarte einmal mehr Schwächen in der Umsatzentwicklung und auf der Ergebnisseite. Aus charttechnischer Sicht oszillierte die Aktie in den vergangenen Wochen größtenteils zwischen den Bereichen um 2,8 US-Dollar auf der Unterseite und 3,5 / 3,6 US-Dollar auf der Oberseite. Nachhaltige Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten. Bei einem Ausbruch über die 3,6 US-Dollar würde sich der Widerstandsbereich 4,0 / 4,3 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Bei einem Rücksetzer unter die 2,8 US-Dollar ist hingegen Obacht geboten. In diesem Fall würde sofort das Juni-Tief (2,5+ US-Dollar) in den Fokus rücken. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.