Berlin Art Week Thomas Fischer erhält den mit 10.000 Euro dotierten VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2022 / Anerkennungspreise für Office Impart und Soy Capitán

Berlin (ots) - Der Träger des VBKI-Preises BERLINER GALERIEN 2022 steht fest: In

Würdigung der Ausstellung "îles sans nom" des in Leipzig lebenden und

arbeitenden Künstlers Sebastian Stumpf (geb. 1980 in Würzburg), erhält in diesem

Jahr die Galerie Thomas Fischer den mit 10.000 Euro dotierten Preis. Neben dem

Galeristen aus Berlin-Mitte wurden am Freitag bei einer feierlichen

Preisverleihung in der Villa der Weberbank auch die Galerien Office Impart aus

Moabit und Soy Capitán aus Kreuzberg geehrt. Beide erhielten ein Preisgeld von

jeweils 2.500 Euro. Alle drei Galerien waren Mitte Juli von einer Experten-Jury

für die diesjährige Shortlist des Preises nominiert worden. Bewertet wurden das

eingereichte Ausstellungskonzept, die realisierte Ausstellung und der

Gesamtauftritt der Galerien.



Ziel des vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und

Landesverband Berliner Galerien (lvbg) 2017 gegründeten sowie von der

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützten Preises ist

es, auf die bedeutende Rolle der Galerien für den Kunststandort Berlin

aufmerksam zu machen.