Schuckert-Höfe am Treptower Park - Berliner Gründerzeit-Juwel wird revitalisiert / BERLINboxx-Interview mit Florian Matzker, Geschäftsführer von O&O Baukunst, Gesellschaft von Architekten

Berlin (ots) - BERLINboxx: Direkt am Treptower Park in Berlin schlummert das

Gründerzeit-Ensemble Schuckert-Höfe vor sich hin. Der Projektentwickler BATO

Group hat Ihr Büro mit der Planung beauftragt. Was ist das Besondere an diesem

historischen Ort?



Florian Matzker: Herausfordernd an diesem Bauprojekt ist die Komplexität. Die

Zusammenführung von alt und neu, also denkmalgeschützten Bestandsbauten und

einer zeitgemäßen Architektur zu einem lebenswerten Quartier mit verschiedenen

Funktionen. Dabei ist es uns wichtig, mit einem Projektentwickler

zusammenzuarbeiten, der unsere Vision teilt und der wie wir den historischen

Aspekt wertzuschätzen weiß.