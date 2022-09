Von Mitte Juli bis weit in den August hinein zeigte Canopy Growth Comebackqualitäten und lancierte einen veritablen Erholungsversuch. Obwohl die Aktie hierbei ansehnliche Kursgewinne verzeichnen konnte, hielt sich die Relevanz dieses Vorstoßes vor dem Hintergrund der laufenden Bodenbildung in Grenzen, scheiterte der Versuch doch an entscheidender Stelle.

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. Canopy Growth drehte Mitte Juli im Bereich von 2,1 US-Dollar nach oben ab. Mit dem Ausbruch über das Widerstandsniveau von 3,2 US-Dollar manifestierte sich das Erholungsszenario. Zudem wurde damit der Weg in Richtung 4,0 US-Dollar geebnet. Die Aktie erreichte zügig den Widerstandsbereich um 4 US-Dollar, verpasste es aber, entscheidend darüber hinwegzusetzen. Aktuell konsolidiert Canopy Growth diesen Vorstoß.

Schauen wir uns noch ein paar Eckpunkte aus dem aktuellen Zahlenwerk von Canopy Growth an, das das Unternehmen am 05. August vorlegte. Wir vergleichen die Daten des 1. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 30.06.2022) mit den Daten des 4. Quartals des Fiskaljahres 2022 (3-Monatszeitraum zum 31.03.2022). Canopy Growth wies für das 1. Quartal 2023 einen Nettoumsatz in Höhe von 110,115 Mio. CAD aus, nach 111,770 Mio. CAD im 4. Quartal 2022. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -2,087 Mrd. CAD an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -578,613 Mio. CAD im 4. Quartal 2022. Canopy Growth nahm im aktuellen Berichtszeitraum unter anderem Wertberichtigungen vor, die das Ergebnis mit 1,7 Mrd. CAD belasteten. Canopy Growth wies das adjustierte EBITDA für den 3-Monatszeitraum zum 30.06.2022 mit -74,800 Mio. CAD aus; nach -121,794 Mio. CAD im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.03.2022).

Kurzum. Canopy Growth befindet sich unverändert in einer überaus schwierigen und herausfordernden Lage. Das Zahlenwerk offenbarte einmal mehr Schwächen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Canopy Growth gelingen würde, den Widerstandsbereich um 4,3 US-Dollar auszuhebeln. Sollte dieses gelingen, wäre das in puncto Bodenbildung ein erster wichtiger Meilenstein. Obacht ist hingegen geboten, sollte die Aktie noch einmal unter die Unterstützung um 3,2 US-Dollar abtauchen.