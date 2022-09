Prof. Pallikaris wird die Technologie von EYE PCR, die aktuellen Meilensteine des Unternehmens sowie die zukünftigen Pläne für die Zulassung und Vermarktung von Fixoflex vorstellen. Gegenwärtig arbeitet EYE PCR sowohl an einem soliden Zulassungsplan als auch an einer klinischen Studie für die CE-Zulassung. Der Vortrag findet am Freitag, den 16. September 2022 im MiCo Milano Convention Center während der Session 3: Expanding Advanced Cataract Extraction, um 10:35 Uhr ECT statt.

MAILAND, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- EYE PCR, ein wissenschaftsbasiertes Hightech-Innovationsunternehmen, das sich auf die Erhaltung und Verbesserung des Sehvermögens konzentriert, hat heute seine Teilnahme am iNovation Day während der Jahrestagung 2022 der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) angekündigt. Professor Ioannis Pallikaris, Gründer und medizinischer Leiter von EYE PCR, wird Fixoflex vorstellen, ein einzigartiges Augenimplantat für Katarakt- und refraktive Linsenaustausch-Operationen. Es handelt sich um die Eröffnungsveranstaltung des iNovation Day der ESCRS, und Fixoflex wurde von der ESCRS-Organisation als eine der wichtigsten Innovationen in der Kataraktchirurgie im Jahr 2022 nominiert.

Fixoflex ist ein neuartiges, intraokulares Augenimplantat, das eine Intraokularlinse (IOL) hält und die Dezentrierung und Neigung innerhalb des natürlichen Kapselsacks minimiert. Durch die Implantation von Fixoflex werden mehrere zusätzliche Vorteile erreicht. Zunächst schließt der äußere Ring des Fixoflex die Zellmigration in die Linsenkapsel aus, wodurch das Risiko einer Kapseltrübung verringert wird. Außerdem sorgt Fixoflex für eine konsistente und stabile Umgebung für die Platzierung und den Austausch der Augenlinse, falls erforderlich. Ferner haben vorläufige klinische Daten gezeigt, dass Fixoflex dazu beiträgt, das Auftreten von Dysphotopsie zu verhindern. Diese einzigartigen Eigenschaften sollen den Chirurgen bei der Kataraktchirurgie unterstützen und den Erfolg der IOL-Implantation, einem der häufigsten augenärztlichen chirurgischen Eingriffe, verbessern.

„Wir sind stolz, Fixoflex auf dem diesjährigen iNovation Day im Rahmen der ESCRS zu präsentieren. Es ist eine Ehre, als einer der drei wichtigsten Fortschritte in der Kataraktchirurgie nominiert zu werden. Unser Team hat hart gearbeitet, um der Augenchirurgie bedeutende Fortschritte zu bringen", erklärte Prof. Pallikaris. „EYE PCR ist gut positioniert, um den Kataraktchirurgen dieses Produkt anzubieten. Unsere rechtlichen Schritte sind in vollem Gange, und wir erwarten die CE-Zulassung im Jahr 2023 ebenso wie die kommerzielle Einführung in ausgewählten Märkten. Wir freuen uns darauf, während der ESCRS über unsere Unternehmensfortschritte und die neuesten klinischen Entwicklungen zu berichten."

Informationen zu EYE PCR

EYE PCR ist ein wissenschaftsbasiertes Hightech-Innovationsunternehmen, das sich auf die Erhaltung und Verbesserung der Sehkraft konzentriert. In seinem Bestreben, außergewöhnliche wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Therapien für Patienten mit Augenerkrankungen einzubringen, konzentriert sich das Team seit 2018 auf die Entwicklung des neuartigen Fixoflex. EYE PCR mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und einer F&E-Abteilung in Heraklion auf Kreta in Griechenland hat in Vorbereitung auf die Kommerzialisierung und Markteinführung von Fixoflex Produktionszertifizierungen erhalten und eine Geschäftsinfrastruktur aufgebaut. www.eyepcr.com

