Investment-Experte Niklas Joneleit zeigt Anlegern drei Schritte zum erfolgreichen Krypto-Vermögensaufbau (FOTO)

Stuttgart (ots) - Kryptowährungen sind gegenwärtig ein großes Thema. Sollte man

es wirklich wagen, sein Geld in Bitcoin und Co. zu investieren? Die Joneleit

GmbH ist auf den Vermögensaufbau durch Kryptowährungen spezialisiert. Wir haben

Geschäftsführer Niklas Joneleit gebeten, uns das Wesentliche zu erklären.



Auf viele Anleger üben Kryptowährungen einen unwiderstehlichen Reiz aus. Es sind

eben hohe Gewinne zu erwarten. Wer jetzt nicht einsteigt, könnte eine gute

Gelegenheit verpassen. Auf der anderen Seite scheint die Investition mit einem

enormen Risiko verbunden zu sein. Sollte man also in Kryptowährungen

investieren? "Kryptowährungen haben einerseits ein enorm großes Potenzial bei

kurzfristigen Investitionen und zusätzlich gibt es andererseits auch

Kryptowährungen, die als langfristige Anlage perfekt geeignet sind", sagt Niklas

Joneleit von der Joneleit GmbH. "Das gesamte Konzept zu verstehen, bedeutet

allerdings einen hohen Zeitaufwand. Ein Anlageberater ist für Laien daher

sicherlich der bessere Weg." An dieser Stelle fasst Niklas Joneleit das nötige

Wissen für einen guten und risikoarmen Einstieg zusammen.