p-Chip Corporation stellt den ersten p-Chip Code Tracker vor, der die Sicherheit von QR-Codes revolutioniert

CHICAGO, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Die p-Chip Corporation, ein Unternehmen, das die Verfolgung von physischen Produkten und Materialien mit seiner hochmodernen Mikrotranspondertechnologie revolutioniert, stellte heute seinen neuesten Durchbruch vor, den p-Chip Code Secure Tracking Tag. Der p-Chip Code Tracker kombiniert einen siliziumbasierten p-Chip-Mikrotransponder mit einem Standard-2D-Matrixcode, um hochsichere QR-Codes, Barcodes und andere Matrixcodes zu erstellen.

„Die Pandemie hat die weit verbreitete Nutzung von QR-Codes in den Mittelpunkt des Verbraucherinteresses gerückt", so Joe Wagner, CEO der p-Chip Corporation. „Aber für viele Unternehmen, darunter Lebensmittelmarken, Pharmaunternehmen, Automobilhersteller und andere, stellen QR-Codes eine Vielzahl potenzieller Sicherheitsrisiken dar, da sie unglaublich einfach zu erstellen und zu vervielfältigen sind. Die neue p-Chip Code-Technologie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für QR-Codes oder andere Matrixcodes und stellt einen Durchbruch in der zuverlässigen Rückverfolgbarkeit zu einem erschwinglichen Preis dar."