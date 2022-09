Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining setzte in den letzten Wochen ihre Bodenbildung fort. Ein Ende dieses Prozesses ist noch nicht auszumachen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 29.08. hieß es unter anderem „[…] Hecla Mining startete Mitte Juli ausgehend vom Unterstützungsniveau um 3,5 US-Dollar eine Erholung. Mit der Rückeroberung der 4,0 US-Dollar erzielte die Aktie einen ersten Achtungserfolg. Mit der Rückeroberung der 4,5 US-Dollar manifestierte sich schließlich die Erholung. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig gewesen, wenn Hecla Mining der Durchmarsch über die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar gelungen wäre. Dazu kam es aber nicht. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell steht erneut der Unterstützungsbereich um 4,0 US-Dollar im Fokus. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ist für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes zu erwarten und so gilt es auch, einen möglichen Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar zu thematisieren. In diesem Fall würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 3,5 US-Dollar eröffnen. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden. […]“.

Die gute Nachricht vorweg. Die eminent wichtige und aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone um 3,5 US-Dollar geriet nicht in Gefahr. Allerdings verpasste es Hecla Mining, das Chartbild mit einem beherzten Vorstoß auf der Oberseite aufzuhellen bzw. die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.

Die aktuell schwierige Lage bei Gold und Silber sowie der hohe Kostendruck nehmen den Produzentenaktien die Luft zum Atmen. Und so fehlt auch Hecla Mining in der derzeitigen Phase die Basis, um eine nachhaltige Erholung auf die Beine zu stellen.

Kurzum. Die bereits zuletzt thematisierten Kursbereiche bleiben weiter relevant. Somit ist die Aufgabenstellung unverändert. Hecla Mining muss auf der Oberseite die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar überwinden, um die Bodenbildung voranzutreiben. Sollte es für Hecla Mining hingegen unter die 3,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Falle eine Neubewertung der Lage notwendig werden.