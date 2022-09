Ausfuhr von Rohöl in wichtigstem irakischem Exporthafen gestoppt

BASRA (dpa-AFX) - In Iraks wichtigstem Exporthafen ist nach einem Zwischenfall die Rohölausfuhr kurzzeitig unterbrochen worden. Grund sei eine technische Störung an einer Pipeline in dem Hafen der Millionenstadt Basra im Süden des Landes, die am Freitag zu einem Leck geführt habe, verlautete aus Branchenkreisen. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Basra Oil Company bestätigte ein Leck und teilte mit, dass die Pumpvorgänge nach ersten Reparaturen allmählich wieder aufgenommen wurden.

