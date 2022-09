ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Mario Draghi geht nicht davon aus, dass Russland Gelder an italienische Parteien bezahlt hat. Das sagte der Noch-Regierungschef am Freitag, gut eine Woche vor der Parlamentswahl am 25. September. Ein Bericht der US-Geheimdienste, wonach Moskau seit Jahren Millionen an ausländische Parteien zur Wahlbeeinflussung zahle, hatte zuletzt in Rom für Aufsehen gesorgt.

Draghi sagte nun, er habe mit US-Außenminister Antony Blinken telefoniert. "Er hat mir bestätigt, dass keine politischen Kräfte aus Italien auf der Liste stehen von jenen, die russische Gelder bekommen haben", so Draghi.