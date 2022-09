Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach ersten Exhumierungen allerdings von Folterspuren an Leichen, ohne Details zu nennen. "Das muss die ganze Welt sehen" schrieb er auf Telegram. Der Präsident teilte dazu Fotos von einer Gräberstätte in einem Waldstück bei Isjum. Dem Internetsender Hromadske zufolge waren bei 3 von 40 exhumierten Leichen die Hände gefesselt.

KIEW/ISJUM (dpa-AFX) - In der von russischen Truppen befreiten ostukrainischen Kleinstadt Isjum sind mehr als 400 Leichen gefunden worden - um ein Massengrab handelt es sich nach ersten ukrainischen Untersuchungen aber nicht. Die Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge ums Leben gekommen, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen habe, sagte der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko dem TV-Sender Nastojaschtschee Wremja am Freitag. Die Bestattunger hätten zum Teil nicht gewusst, wer die vielen Toten seien. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen nur Nummern. Nun bemühten sich die Behörden, ein Register mit den Fundorten der Leichen zu finden.

Der Kreml und die EU streiten sich unterdessen um den Export von russischem Dünger. Der russische Präsident Wladimir Putin warf der EU am Freitag auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) Einschränkungen des russischen Düngemittelexports in Entwicklungsländer vor. Die EU bezeichnete solche Vorwürfe als "Fake News". Gegen russische Propaganda will sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz wehren - und dafür seine Rede bei der UN-Vollversammlung in New York kommende Woche nutzen.

Grabfunde wohl kein zweites Butscha



Bei den in Ijsum gefundenen Gräbern handelt es sich nicht, wie zunächst angenommen, um ein Massengrab, sondern um viele Einzelgräber: "Ich möchte das nicht Butscha nennen - hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt", sagte Kotenko.

Ende März waren in dem Kiewer Vorort Butscha nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte getötete Zivilisten teils mit Folterspuren gefunden worden. Butscha gilt seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann. Isjum im Gebiet Charkiw war Ende März von den russischen Truppen erobert worden - in der vergangenen Woche befreite die ukrainische Armee die Stadt.