Die fünfte CIIE heißt weltweite Teilnehmer herzlich willkommen (FOTO)

Shanghai (ots) - Die China International Import Expo (CIIE) ist eine wichtige

Plattform für die internationale Beschaffung, die Förderung von Investitionen,

den kulturellen Austausch und die offene Zusammenarbeit. Sie findet seit vier

Jahren in Folge statt und gilt weithin als ein internationales öffentliches Gut,

das wiederum der wirtschaftlichen Globalisierung und dem multilateralen

Handelssystem zugutekommt.



Eine Reihe von Unternehmen, darunter der globale Metall- und Bergbaugigant Rio

Tinto Group und das japanische multinationale Halbleiterunternehmen Renesas

Electronics Corp., nehmen in diesem Jahr zum ersten Mal an der CIIE teil. Die

fünfte CIIE wird wie geplant vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfinden.





Die fünfte CIIE wird wieder sechs Ausstellungsbereiche umfassen: Lebensmittelund landwirtschaftliche Produkte, intelligente Industrie und IT, medizinischeGeräte und Gesundheitsprodukte, Konsumgüter, Dienstleistungen und Automobile.In diesem Jahr haben sich zahlreiche Organisationsagenturen aus Ländern wieNorwegen und Belgien zum ersten Mal dem CIIE-Netzwerk angeschlossen. DieseAgenturen werden eine wichtige Rolle dabei spielen, lokale kleine und mittlereUnternehmen zur Teilnahme an der Messe einzuladen. Auch die Mitgliedsländer vonRegional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) planen eineTeilnahme an der Messe.In den letzten Jahren haben die CIIE-Organisatoren Unterausstellbereicheinnerhalb der Ausstellungsbereiche eingerichtet, um die Servicestandards zuerhöhen. Bei der fünften CIIE werden weitere neue Unterausstellbereicheeingerichtet. So werden bspw. ein Unterausstellbereich für Pflanzensaatgut undein Unterausstellbereich für KI bereitgestellt, um die Kommunikation zwischenden Unternehmen zu stärken und das relevante industrielle Wachstum zu fördern.In den Ausstellungsbereichen Automobile, Intelligente Industrie und IT sowiemedizinische Geräte und Gesundheitsprodukte werden erneut Unterausstellbereicheeingerichtet, die bei der CIIE 2021 zum ersten Mal stattfanden und derInnovationsförderung dienen. Auch in den Bereichen Sport und Modedesign sindsolche Unterausstellbereiche auch errichtet.In diesem Jahr finden die Länderausstellungen online mit einem brandneuenAntlitz statt, um die Leistungen der Länder in den Bereichen Kultur, Wirtschaftund Gesellschaft zu präsentieren.Seit 2018 haben insgesamt mehr als 120 Länder an der Länderausstellungteilgenommen, was die Leidenschaft ausländischer Länder für die CIIE zumAusdruck gebracht hat.Weitere Informationen über die kommende fünfte CIIE finden Sie auf deroffiziellen Webseite: https://www.ciie.org/zbh/en/ .Pressekontakt:Fr. Cui YanTel.: 0086-21-968888E-Mail: mailto:ciie2022@ciie.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/140429/5322997OTS: CIIE