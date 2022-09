PARAMOUNT+ KOMMT MIT EINEM UNSCHLAGBAREN ANGEBOT NACH ITALIEN UND KOMBINIERT EIN STARKES ANGEBOT AN ITALIENISCHEN SERIEN UND FILMEN MIT EXKLUSIVEN GLOBALEN ORIGINALSERIEN

Paramount Global setzt sein langjähriges Engagement in Italien mit Paramount+ fort und investiert mit einer Reihe von Originalen in lokale Inhalte und Talente

Während eines exklusiven Blue-Carpet-Events in den ikonischen Cinecittà Studios in Rom präsentierte der Streamingdienst sein komplettes Content-Angebot, darunter auch neue italienische Originale

MAILAND, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Paramount+, der globale Streamingdienst von Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), startet morgen, am 15. September, in Italien mit mehr als 8.000 Stunden Unterhaltung.

Paramount Global rollte den Blauen Teppich aus und veranstaltete heute, am 14. September, in den kultigen Cinecittà Studios in Rom eine glanzvolle Veranstaltung mit vielen Stars, um den italienischen Start von Paramount+ zu feiern. Im Anschluss an die Veranstaltung enthüllte der Dienst sein Programm, das die größten Stars und spannendsten Geschichten enthält. Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano und Carlo Verdone gehören zu den italienischen Stars, die sich auf Paramount+ zusammengeschlossen haben, neben Weltstars wie Harrison Ford, Jessica Chastain, Helen Mirren, Sylvester Stallone, Miles Teller und vielen anderen.

Der Streamingdienst bietet ein breites Angebot für die ganze Familie, das neue und exklusive Paramount+ Originale, Hit-Shows und beliebte Filme aller Genres von Paramounts weltbekannten Marken und Produktionsstudios umfasst, darunter Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME und den Smithsonian Channel, und bietet das Beste aus internationalen Exklusivtiteln und lokalen Inhalten.

Zu den globalen Serien, die in Italien auf Paramount+ verfügbar sein werden, gehören THE OFFER, basierend auf den noch nie veröffentlichten Erfahrungen des außergewöhnlichen Oscar-prämierten Produzenten Albert S. Ruddy, die er bei den Dreharbeiten zu „Der Pate", DER MANN, DER AUF DIE ERDE FIEL, in dem es um eine neue außerirdische Figur geht, die an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde eintrifft, und TULSA KING, in dem Sylvester Stallone die Rolle von Dwight „The General" Manfredi spielt, kurz nachdem er aus einer 25-jährigen Haftstrafe entlassen und von seinem Chef kurzerhand verbannt wurde, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen, gemacht hat.