2022 wird die Shandong (Shouguang) Intelligent Agricultural Equipment Expo in Shouguang City stattfinden

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der

Stadtverwaltung von Weifang. Die von der Volksregierung der Provinz Shandong

genehmigte und vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten

der Provinz Shandong sowie der Stadtverwaltung von Weifang gemeinsam geförderte

"2022 Shandong (Shouguang) Smart Agricultural Equipment Expo" wird vom 16. bis

18. September online im Weifang Shouguang Agriculture Agricultural Equipment

Trading Center stattfinden.



Shouguang ist als "Heimatstadt des Gemüses" bekannt und verfügt über 157.000

Gewächshäuser, 600.000 mu (40.000 Hektar) Melonen- und Gemüseanbaufläche und

eine Jahresproduktion von 4,5 Millionen Tonnen. In den letzten Jahren hat sich

Shouguang aktiv in den Aufbau der Weifang National Agricultural Comprehensive

Zone integriert und seine Vorteile in der Agrarindustrie kontinuierlich

ausgebaut, was dem "Shouguang-Modell" eine neue Bedeutung verliehen hat. Was die

Entwicklung der Landwirtschaft betrifft, so ist die gesamte Kette der

Informatisierung bereits voll zum Tragen gekommen. Eine Reihe von intelligenten

Parks wie der Dan River Facility Vegetable Standardization Demonstration Garden

und die Modern Agricultural High-Tech Experimental Base wurden fertiggestellt

und in Betrieb genommen.