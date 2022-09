Das Festival beinhaltete auch eine Reihe von Veranstaltungen und Kooperationen in Restaurants und Bars rund um das weltberühmte Sydney Opera House. Dazu gehörten der Pate der Food Trucks, Roy Choi, der die Don Julio Food Truck Fiesta veranstaltet, und die preisgekrönte Barkeeperin und Unternehmerin Monica Berg, die mit The Singleton in einem der beliebtesten Lokale Sydneys, dem Shell House, eine neue Perspektive auf Single Malts bietet.

Nach seinem Sieg sagte Adrián: „Wow, ich kann nicht glauben, dass ich gerade den größten Barkeeper-Wettbewerb der Welt gewonnen habe! Die letzten Jahre waren unglaublich hart für mich und unsere Branche. Die Chance zu bekommen, hier im echten Leben gegen einige wirklich großartige Barkeeper anzutreten, fühlt sich wie der Beginn eines neuen Kapitels an. Es gab Momente, in denen ich nicht sicher war, ob ich es in die nächste Runde schaffe, geschweige denn den Titel gewinne!"

SYDNEY, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Heute Abend in Sydney mixte, rührte und schüttelte sich der norwegische Barkeeper Adrián Michalčík seinen Weg zum Titel als „Diageo World Class Global Bartender of the Year", an dem Barkeeper aus 50 Ländern teilnahmen.

Bester Barkeeper der Welt gewählt Adrián Michalčík aus Norwegen beim Diageo World Class Global Bartender of the Year-Wettbewerb zum weltbesten Barkeeper gekürt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer