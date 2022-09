Vor kurzem erst hat Max Otte im Interview mit wallstreet:online TV mehrere Aktien vorgestellt, auf die er in dieser volatilen Marktphase jetzt setzt ( HIER nochmal anschauen). Der Smart Investor erläutert in seiner neuen Ausagbe , welche Vorteile die Auflegung von Ottes Fonds als Alternative Investment Fund in Liechtenstein hat, was der Börsenprofi unter dem Reinheitsgebot für Investoren versteht und welche Kriterien bei der Value-orientierten Aktienauswahl über die hauseigene Fundamentalanalyse eine wesentliche Rolle spielen.

Laut den Juni-Zahlen des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erreichte die Gesamtsumme verantwortlicher Investments in Deutschland 2021 einen Rekordwert von 2,2 Bio. EUR. Sabine Knee von der Heemann Vermögenswaltung AG geht in der Smart Investor-Kolumne der Frage nach, was eigentlich "nachhaltig" ist und warum die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN wie Kampf gegen Armut ein gutes Fundament für nachhaltige Investmententscheidungen bilden. Zudem erläutert die Portfoliomanagerin, warum die Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsaspekten in der Vermögensverwaltung zur Notwendigkeit geworden ist.

Heißer Herbst

Börsianer müssen aktuell mit einer Vielzahl von sich überlagernden Krisen zurechtkommen. Ein wesentlicher Faktor für die künftige Entwicklung ist aus Sicht von Thomas Käsdorf, Plutos Vermögensverwaltung AG, das weitere Vorgehen der Notenbanken. In Europa könnte im Herbst ein ungemütlicher Mix aus steigenden Zinsen, Rezession und schwacher Währung entstehen. In der Smart Investor-Kolumne erläutert der Experte, warum Deutschland seiner Stärken beraubt wurde, weshalb US-Unternehmen besser aufgestellt sind als ihre Pendants in der Eurozone und bei welchen Titeln er Chancen sieht.

Rendite trotz Trendwechsel



Im Smart Investor-Interview gibt Roman Kurevic, Torendo Capital Solutions GmbH, einen Einblick in den Trendfolgeansatz des Fonds Deutsche Aktien SYSTEM (WKN: A2DXXA), dem seit August 2012 die Performance des DAX bei gedritteltem Risiko gelungen ist. In dem Zusammenhang erläutert der Experte, welche Probleme abrupte Trendwechsel für den Fonds nach sich ziehen und warum sich der Fonds auf deutsche Aktien fokussiert. Zudem wird thematisiert, welche Renditen Anleger langfristig mit dem Strategiefonds erwarten können und weshalb manchmal eine Cash-Quote von 100 Prozent sinnvoll sein kann.

Autor: Ralph Malisch, Smart Investor und Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion