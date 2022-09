JPMORGAN stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Außenwerbe-Spezialisten. Geringfügig niedrigere Annahmen für die Einnahmen mit Außenwerbung hätten aber nur zu einer marginalen Anpassung des operativen Ergebnisses (Ebitda) geführt./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 19:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 20:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -2,10 % auf 38,63EUR erreicht.