DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fedex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal und einer zurückgezogenen Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Analyst Amit Mehrotra schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, er habe in den 20 Jahren, in denen sein Institut Unternehmen analysiert, im Vergleich zu den Erwartungen noch nie so schwache Ergebnisse gesehen. Und entscheidend dafür sei nicht das gesamtwirtschaftliche Umfeld./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie an der Börse NYSE hat ein Minus von -21,40 % auf 161,0USD erreicht.