Galvanize Therapeutics gibt den Zusammenschluss zum führenden Unternehmen für gepulste elektrische Feldtherapie und den Abschluss der 100-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie B bekannt

Zusammenschluss von drei Unternehmen, die von der Risikokapitalfirma ATP gegründet wurden - Gala Therapeutics, Galaxy Medical und Galvanize Therapeutics - zu einem einzigen Unternehmen, das auf der Energieplattform Aliya Pulsed Electric Field (PEF) basiert

Galvanize entwickelt und vermarktet Systeme für chronische Bronchitis-Symptome, Herzrhythmusstörungen, solide Tumore und die Verabreichung von Medikamenten

Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar unter der Leitung von Fidelity Management & Research Company mit Beteiligung von ATP, Intuitive Surgical und Gilmartin Capital

Galvanize gibt bekannt, dass sein Aliya-System für die Ablation von Weichgewebe vor kurzem von der US Food and Drug Administration 510(k) zugelassen wurde; sein RheOx-System hat das CE-Zeichen für die Behandlung von chronischen Bronchitis-Symptomen, und sein CENTAURI-System hat das CE-Zeichen für die Behandlung von paroxysmalem Vorhofflimmern erhalten

SAN CARLOS, Kalifornien, 17. September 2022 /PRNewswire/ -- Galvanize Therapeutics, Inc., ein biomedizinisches Plattformunternehmen im kommerziellen Stadium, das an der Konvergenz von Technik, Biologie und Gesundheitsversorgung arbeitet, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, um seine einzigartige Aliya Pulsed Electric Field (PEF)-Energieplattform für die Behandlung von chronischen Bronchitis-Symptomen, Herzrhythmusstörungen, soliden Tumoren und für die Verabreichung von Medikamenten voranzutreiben und zu vermarkten. Galvanize wurde von der Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften ATP (Apple Tree Partners) gegründet und aufgebaut, ursprünglich als drei Unternehmen - Gala Therapeutics, Galaxy Medical und Galvanize Therapeutics -, die vor kurzem zu einem Unternehmen unter dem Namen Galvanize Therapeutics fusionierten. Die Finanzierungsrunde wurde von Fidelity Management & Research Company geleitet, mit Beteiligung von Intuitive Surgical, ATP und Gilmartin Capital.

„Wir sind sehr erfreut über dieses Vertrauensvotum unserer Investoren in unsere Technologieplattform und unser Team, da wir bestrebt sind, Patienten auf der ganzen Welt transformative elektrochirurgische Therapien anzubieten", sagte Dr. Jonathan Waldstreicher, Gründer und CEO von Galvanize Therapeutics und Partner bei ATP. „Wir haben die anpassbare Aliya-Energieplattform entwickelt, um Patienten in einer Vielzahl von schwierigen Krankheitskategorien zu helfen, und die Integration unserer marktspezifischen Strategien und innovativen Produkte in Galvanize ist ein spannender Meilenstein in der Umsetzung unserer Vision. Wir investieren in erheblichem Umfang, um die Sicherheit zu beweisen und verbesserte Ergebnisse bei unseren ersten klinischen Zielen zu zeigen, und wir erforschen weiterhin zusätzliche Anwendungen der Plattform."