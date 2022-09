Vancouver, British Columbia, Kanada - 16. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Erhalt sehr positiver Ergebnisse im Verlauf der präklinischen Entwicklungsstudien der Phase 1 („Phase 1“) in Bezug auf die Neuroaktivitäten seiner ausgewählten bioaktiven Wirkstoffe (die „Bio-Wirkstoffe“) (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 2. April 2022, 18. August 2022 und 19. August 2022), die von seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“) und ihren Forschungspartnern durchgeführt wurden, dem Unternehmen über Akome von der Universitat de Barcelona („Universität Barcelona“) Interesse signalisiert, die Studien in die zweite Phase („Phase 2“) des präklinischen Entwicklungskontinuums zu überführen.

Die Ergebnisse, die Akome und seine Forschungspartner der Fundación Medina in Granada, Spanien („Medina“), von Neuro-Zone Srl („Neuro-Zone“) mit Sitz in Bresso, Italien, und der Universidad Complutense de Madrid („Universidad Complutense“) während der Phase 1 der präklinischen Entwicklung gewonnen wurden, zeigen deutlich, dass viele der ausgewählten Bio-Wirkstoffe von Akome ein beträchtliches Potenzial besitzen, positive Auswirkungen auf neurologische Defizite im Zusammenhang mit vielen Erkrankungen des zentralen Nervensystems und psychischen Erkrankungen wie schweren depressiven Störungen („Depressionen“), Schlaganfall, Morbus Parkinson („MP“) und der Alzheimer-Krankheit („AK“) zu haben und diese verringern könnten. Darüber hinaus haben die pharmakokinetischen In-vivo-Studien von Akome keine Bedenken hinsichtlich des Metabolismus, der Verteilung und der Ausscheidung der Bio-Wirkstoffe aufkommen lassen und unterstützen somit den Schritt in die nächsten Phasen der Arzneimittelentwicklung.

In Zusammenarbeit mit der Universität Barcelona wird erwartet, dass die Phase-2-Entwicklung in den kommenden Wochen eingeleitet wird und sich auf die Bewertung des therapeutischen Potenzials der Bio-Wirkstoffe von Akome auf das zentrale Nervensystem, allein und in Kombination mit verschiedenen psychedelischen Wirkstoffen konzentriert, indem Lebendorganismen-Modelle eingebunden werden. Ein Modell, das derzeit als ideal für diesen Zweck gilt, ist das Modell mit dem Nematoden Caenorhabditis elegans.