Produktionseinbruch am Chemiestandort Leuna

Wirtschaft/Chemie (ots) - Halle - Wegen stark gestiegener Energiepreise,Zulieferprobleme und sinkender Nachfrage geht die Produktion in Ostdeutschlandsgrößtem Chemiestandort deutlich zurück. "Wir gehen davon aus, dass dieProduktion in Leuna um 30 bis 40 Prozent gesunken ist", sagte Christof Günther,Geschäftsführer der Chemieparkgesellschaft Infra-Leuna, der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). Solche Einbrüche habees weder zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 noch in der Corona-Pandemiegegeben. Am Energieverbrauch kann die Infra-Leuna die Entwicklung recht gutabschätzen. So muss beispielsweise das Chemie-Unternehmen Domo wegenausbleibender Ammoniaklieferungen von SKW aus Wittenberg dieKunststoff-Produktion drosseln. Domo plant daher Kurzarbeit einzuführen.Nach Günthers Worten hat noch kein Unternehmen am Standort die Produktioneingestellt. Das sei ohne staatliche Hilfen aber nur noch eine Frage der Zeit."Die Politik muss jetzt handeln, denn wenn die Lieferketten erst einmal reißen,ist es schwer, diese wieder aufzubauen", appelliert Günther vor allem an dieBundesregierung. "Die Aufbauarbeit der vergangenen 30 Jahre ist gefährdet."