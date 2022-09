Wirtschaft DGB bemängelt Entlastungspaket und Krisenmanagement der Regierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, übt Kritik am Krisenmanagement der Ampel-Koalition und am dritten Entlastungspaket, mit dem die Bundesregierung soziale Härten infolge der massiv steigenden Energiepreise abfedern will. "Meine Sorge ist zum Beispiel, dass das Entlastungspaket schwer vermittelbar ist", sagte sie der "Welt am Sonntag" dazu.



"Die Ampel-Koalition wäre besser beraten, sich auf einige wenige, dafür aber auf umso umfangreichere Maßnahmen zu verständigen, also beispielsweise eine bereits genannte zweite Energiepreispauschale", so Fahimi. "Gleichzeitig sollte sich die Regierung stärker darauf konzentrieren, was die privaten Haushalte und die Betriebe mittelfristig brauchen, um über einen längeren Zeitraum durch die Krise zu kommen und die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten, beispielsweise einen Gaspreisdeckel", forderte die DGB-Chefin. Die Ampel müsse jetzt so schnell wie möglich eine "Breitenwirkung" erzielen und ein weiteres soziales Ungleichgewicht verhindern.