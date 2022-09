DAX – Zeitenwende beim deutschen Leitindex?

Der Dow Jones hat, genau wie der DAX, eine sehr negative Woche hinter sich, konnte aber am Freitag eine klassische Hammer-Formation generieren. Diese muss am Montag bestätigt werden, indem das Top vom Freitag überwunden wird. Sollten die Marktteilnehmer eine solche Bewegung generieren können, würde dies zu einer Trendwende führen und ein Halten der Aufwärtstrendlinie bedeuten. Der MACD-Indikator ist zuletzt an seiner Triggerlinie abgeprallt und hat damit ein finales Verkaufssignal generiert. Dieses dürfte mit dem jüngsten Rückgang allerdings abgearbeitet sein. Die übrigen Indikatoren stehen vor Kaufsignalen oder Divergenzen, was ebenfalls für einen positiven Wochenauftakt spricht. Auch der inzwischen aufgebaute Abstand zur 21-Tage-Linie spricht zumindest für eine Gegenbewegung nach oben.

Die Woche für den DAX ist alles andere als positiv verlaufen. Auch wenn es zunächst so ausgesehen hatte, dass der DAX die Abwärtstrendlinie erreichen könnte, wurde diese Hoffnung bereits am Dienstag wieder zunichte gemacht. Die ersten beiden Handelstage der Woche bildeten zusammen eine Art Shooting-Star und kündigten damit bereits einen Rückgang im Markt an. Damit wurde dann auch der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt. Die zuletzt positiven Indikatorensignale wurden damit negiert. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie gescheitert, was ein neues finales Verkaufssignal bedeutet. Die hohen Umsätze am Freitag sind dem großen Options-und Futures-Verfallstermin geschuldet. Damit kann hier nicht von einer Ausverkaufssituation gesprochen werden. Allerdings kommt es immer wieder einmal vor, dass solche Verfallstage Wendepunkte an den Märkten darstellen. Wenn dies so wäre, könnte nicht nur beim Wetter eine Zeitenwende eingeleitet werden, sondern auch beim DAX. Ein Impuls könnte in der kommenden Woche von den US-Märkten her kommen. Sollte die Woche dort positiv beginnen, würde dies sicher auch zu einem erfreulichen Wochenauftakt in Deutschland führen.

