Erst Gas, bald Öl? Deutschland zweifelt an Russlands Zuverlässigkeit

Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist immerhin eines klar: "Ich war von Anfang an sehr sicher, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Russland seine Verpflichtungen einhält, was zum Beispiel Gas-Lieferungen betrifft", sagte der SPD-Politiker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks am Wochenende. Russland hat seine Gas-Lieferungen nach Deutschland inzwischen eingestellt, niemand weiß, ob sie je wieder aufgenommen werden. "Und genauso bereiten wir uns jetzt darauf vor, dass eine ähnlich schwierige Situation entstehen kann für die beiden ostdeutschen Raffinerien, die an der Druschba-Pipeline hängen."

Gemeint sind die PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder in Brandenburg und die Raffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt. Beide erhalten über die Druschba-Pipeline russisches Öl. Die Anlage in Schwedt hatte bisher zudem ein besonderes Problem: Ihre Mehrheitseigner waren zwei Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Seit Freitag stehen die beiden Firmen unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur - "Zwangsenteignung" nannte der staatliche russische Mutterkonzern den Schritt am Freitagabend und kündigte an, vor Gericht dagegen vorzugehen.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) wollte die Ankündigung am Wochenende nicht kommentieren. Man handele auf Grundlage der deutschen Gesetze und sei sehr gut vorbereitet. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte auf die Frage, ob wegen einer Klage doch noch eine Hängepartie drohen könnte: Das Vorgehen überrasche nicht. "Ich gehe aber davon aus, dass die Klage keine aufschiebende Wirkung hat."

Grundlage für die Treuhand-Konstruktion der Bundesregierung ist das erst vor kurzem geänderte Energiesicherungsgesetz. Auf dessen Basis können bestimmte Unternehmen vorübergehend unter Treuhandverwaltung gestellt werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Als letztes Mittel gäbe es sogar die Möglichkeit einer Enteignung.