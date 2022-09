Inflation und Börse - Umfrage offenbart Lücken bei Finanzwissen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Inflation zehrt seit Monaten kräftig an der Kaufkraft der Menschen in Deutschland - doch etwa ein Viertel der Bevölkerung weiß nicht, was eine Teuerungsrate eigentlich ist. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB).

In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen wissen demnach nach eigenem Bekunden sogar 45 Prozent nicht, was Inflation bedeutet und gerade einmal knapp ein Viertel (23 Prozent) dieser Altersgruppe konnte die aktuelle Teuerungsrate in Deutschland zumindest annähernd nennen.