Emissionsfreies Fahren mit grünem Wasserstoff GP JOULE stellt auf der IAA Transportation das neue Komplettpaket für die Logistik vor

Reußenköge/Hannover (ots) - Die Transportbranche steht vor großen

Herausforderungen: dem Wunsch nach emissionsfreier Mobilität steht ein nur

bedingt voranschreitender Ausbau der Infrastrukturen gegenüber. GP JOULE

HYDROGEN zeigt auf der IAA Transportation in Hannover Lösungswege mit 100 %

grünem Wasserstoff auf. Am Pressetag am 19. September und an den regulären

Messetagen vom 20. bis 25. September erfahren Besucherinnen und Besucher in

Halle 24 an Stand D31, wie GP JOULE HYDROGEN den Einfach-Einstieg in die

emissionsfreie Logistik ermöglicht.



"Mit unserem übergreifenden Ansatz ermöglichen wir das CO2-freie Fahren mit

grünem Wasserstoff und einen einfachen Einstieg in den emissionsfreien

Transport. Wir übernehmen die Herstellung des grünen Kraftstoffs, bauen und

betreiben Tankstellen, besorgen Fahrzeuge und kümmern uns um Finanzierung und

Fördermittel", sagt André Steinau, Geschäftsführer GP JOULE HYDROGEN:

"Wasserstoffmobilität ist der entscheidende Schlüssel in der Logistik, weil sie

kurze Betankungszeiten und hohe Reichweiten bei kaum Nutzlasteinbußen möglich

macht."