Londoner Börse schließt zum Queen-Begräbnis

Die London Stock Exchange Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,24 % auf 89,50EUR erreicht.

LONDON (dpa-AFX) - Die Londoner Börse bleibt am Montag wegen des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. geschlossen. Sie werde erst am Dienstag wieder öffnen. "Wir sind tief traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II.", hieß es am Sonntag auf der Homepage der Börse. "Unser Mitgefühl und Beileid gilt der königlichen Familie."/bsj/DP/he

