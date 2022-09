Das erste Reversal nach der EZB-Sitzung in der Vorwoche war der Impuls für weitere Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt. Direkt zum Wochenstart konnte eine Kurslücke eingestellt und dann im weiteren Verlauf sogar beinahe der große Abwärtstrend erreicht werden. Bis zu dieser Linie galt auch technisch der Aktienmarkt als angezählt. Dieses Bild skizzierte ich vor genau einer Woche (Rückblick):

20220911 Xetra DAX Big Picture

Im Hoch zeigte der DAX eine Aufwärtsbewegung von rund 800 Punkten und kam fast punktgenau auf dieses Niveau nach den Inflationsdaten zurück. Genau dies soll folgender Chart verdeutlichen:

20220917 Xetra DAX Trendwechsel

Dabei bleib am Freitag ein GAP zum Vortag zurück. Der Verfallstag an sich hatte keine Auswirkungen. Weder bei der Vola, noch bei den weiteren Signalen - dies siehst Du in der Zusammenfassung der Handelstage des Monats, in dem der Freitag als Hexensabbat die geringste Bandbreite an Bewegung gezeigt hatte:

Was kann man daraus für die neue Woche ableiten?

Auf Basis der aktuellen Korrektur zu den EZB-Tiefs aus der Woche zuvor lässt sich ein optischer Boden formieren:

20220917 Xetra DAX kurzfristig

Diese Unterstützung würde ich mittelfristig jedoch gern noch etwas ausweiten, da wir im Sommer zwischen 12.600 und 12.400 noch eine breitere und damit festere Option als Tiefpunkt gesehen hatten. Daran könnte sich der DAX nun noch einmal orientieren:

20220917 Xetra DAX mittelfrist-Analyse

Hält diese nicht, ist der Bereich um 11.500 das nächste optische Ziel, was wir aus dem Big Picture dann ableiten müssen:

20220917 Xetra DAX Big Picture

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.



In der neuen Woche steht auch wieder der Livetradingroom auf der Agenda. Die ersten Tage nochl ohne Marcus Klebe, ab Mittwoch ist er wieder mit dabei.

Dabei schaue ich zum Beispiel auf diese Unternehmen, welche noch mit Quartalszahlen spannend sind:

20220918 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls. An dieser Stelle benenne ich nur die wichtigsten Eckpunkte.

Dienstag haben wir die Verbraucherpreise aus Deutschland und den USA vor uns.

Der Mittwoch läßt ebenfalls auf Inflationsdaten schauen, diesmal aus England.

Für den Donnerstag haben wir und den US-Einzelhandel vorgemerkt. Er wird mit dem Controlling zusammen um 14.30 Uhr angelegt sein.

Alle anstehenden Termine der Woche habe ich Dir hier im Detail aufgelistet und bespreche Sie dann börsentäglich genauer:

2022-09-17 Wirtschaftstermine Woche 1

2022-09-17 Wirtschaftstermine Woche 2

2022-09-17 Wirtschaftstermine Woche 3

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.



Dein Andreas Bernstein

