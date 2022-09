Wirtschaft FDP kritisiert Kündigungsschutz-Vorschlag der Bauministerin

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Ampelkoalition kündigt sich ein Streit über Maßnahmen zum Schutz von säumigen Mietern an. Die FDP-Bundestagsfraktion kritisierte die Forderung von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), den Kündigungsschutz von Menschen zu stärken, die mit der Miete im Rückstand sind.



"Statt am Mietrecht herumzudoktern, ist den Mietern mehr geholfen, wenn das Bundeswirtschaftsministerium die vereinbarte Strompreisbremse nun zügig vorantreibt und damit das Problem der hohen Energiekosten an der Wurzel packt", sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser der "Welt" (Montagsausgabe). Weeser ist Vorsitzende des Bau-Ausschusses im Bundestag. Geywitz hatte zuvor in der "Bild am Sonntag" einen besseren Kündigungsschutz gefordert.