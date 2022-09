MagicTouch SCB erhält IDE-Zulassung für die In-Stent Restenose Indikation

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Die US FDA hat eine IDE-Zulassung

(Investigational Device Exemption) für MagicTouch

(https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/) Sirolimus Coated Ballon

(SCB) zur Behandlung von In-Stent-Restenose (ISR) erteilt.



Die IDE-Zulassung der US FDA erlaubt MagicTouch SCB

(https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/) in einer

zulassungsrelevanten klinischen Studie verwendet zu werden, um die Sicherheit

und Wirksamkeit dieses Kombinationsprodukts zu belegen. Die aus dieser

klinischen IDE-Studie gewonnenen Daten werden einen Antrag auf Zulassung vor dem

Inverkehrbringen (PMA) in den USA unterstützen.