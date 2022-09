IAA TRANSPORTATION 2022 Daimler Truck enthüllt Elektro-Lkw eActros LongHaul für den Fernverkehr und erweitert E-Mobilitätsangebot (AUDIO)

Unter dem Motto "People and Goods on the move" startet am Dienstag (20.09) die

68. IAA TRANSPORTATION in Hannover. Aber bereits am Sonntagabend hatte die

Daimler Truck AG etwa 260 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt

auf den Messestand in Halle 19 geladen, um die Neuheiten des Stuttgarter

Konzerns vorzustellen. Die Bereiche Trucks und Busse präsentierten im Rahmen

einer großen Show ihre Premieren und Neuheiten. Im Mittelpunkt der neue

batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw eActros LongHaul. Dieser "Konzept-Prototyp"

verfügt über eine Reichweite von rund 500 Kilometern mit nur einer

Batterieaufladung und gibt einen Ausblick auf die Designsprache des

Serienfahrzeugs. Noch in diesem Jahr wird der eActros LongHaul auf öffentlichen

Straßen erprobt, zum Beispiel auf der A2 zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin

als Teil des Projekts "Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr". Im

Exklusiv-Interview erläutert der Vorstandsvorsitzende der Daimler Truck AG,

Martin Daum, die Strategie des Konzerns hin zur lokal CO2-neutralen

Transportlogistik.



1. Herr Daum, morgen beginnt in Hannover die IAA Transportation. Die Messe 2020

ist wegen Corona ausgefallen. Wie sehr freuen Sie sich, dass es nach vier Jahren

wieder eine Nutzfahrzeug-IAA gibt?