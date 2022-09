GLOBAL TIMES ONLINE Weichai Power in Weifang beschleunigt die Kommerzialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Logistikfahrzeugen

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Die Weichai Power Co., Ltd. mit Sitz in der

Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong und die China National

Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. haben kürzlich einen Auftrag über 1.100

Brennstoffzellen-Elektro-Lkw von drei Unternehmen erhalten.



Die 1.100 Lkw, sowohl schwere als auch leichte, werden in den nächsten zwei bis

drei Jahren an die drei Unternehmen geliefert, darunter Qingdao Shengtonghua

Automobile Sales & Service Co. Ltd, Zibo Zhanhong Automobile und Act with One

Mind, ein Logistikunternehmen, in den nächsten zwei bis drei Jahren geliefert

werden. Dies geht aus einer Vereinbarung hervor, die die beiden

Automobilhersteller mit den drei Unternehmen am 1. September unterzeichnet

haben.