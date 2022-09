Das Zusammentreffen eines führenden Innovators in der Arzneimittelforschung und eines hochmodernen Krebskrankenhauses verspricht, die Rettung unzähliger Menschenleben zu ermöglichen. Bugworksʼ Wirkstoffforschungsmotor in Verbindung mit Cytecares Exzellenz bei der Erzielung optimaler klinischer Ergebnisse wird Patienten auf der ganzen Welt differenzierte Lösungen bieten.

BENGALURU, Indien, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, und Cytecare Cancer Hospitals gaben heute den Beginn einer einzigartigen Zusammenarbeit bekannt. Bugworks entwickelt erstklassige, neuartige Therapien für Krebs und Infektionskrankheiten und hat innerhalb von Cytecare ein spezielles Forschungszentrum eingerichtet, das sich der herausragenden Behandlung von Krebspatienten verschrieben hat.

Bugworks Research Inc. und Cytecare Cancer Hospitals kündigen Zusammenarbeit an, um die Entwicklung innovativer Immunonkologie-Therapien zu beschleunigen

