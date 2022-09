REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Entlastungspaketen:

"Mittlerweile hat die Ampel drei Entlastungspakete mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Doch gerade die SPD versucht den Eindruck zu erwecken, als ob der Staat durch immer neue Unterstützungsleistungen den Menschen alle Härten abnehmen könnte. Die Idee eines Vollkaskostaates ist eine Illusion. Das ist nicht finanzierbar. Aber nicht nur das. Es ist auch unehrlich. Denn zur Wahrheit gehört, dass auch die Bundesregierung darauf setzt, dass die Menschen weniger warmes Wasser verbrauchen, weniger Auto fahren, weniger heizen. Das funktioniert nur durch die disziplinierende Wirkung hoher Preise. Sie zwingen uns, noch sorgsamer mit Gas, Strom, Öl und Kohle umzugehen. In Wirklichkeit kann und will auch die Ampel-Regierung nicht allen helfen. Noch schlimmer ist, dass sie immer noch kein schlüssiges Konzept hat, wen sie entlasten will. Stattdessen ruft jede Partei nach Hilfen für ihre Klientel."/yyzz/DP/he