FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung"zur Lage der Kliniken:

"Dass Deutschland zu viele Kliniken hat, von denen zu viele zu wenig können, ist keine neue Erkenntnis. Deshalb ist es sinnvoll, Personal und Geld in hochmodernen Häusern zu konzentrieren. Gelänge diese Operation, könnte man auch das Vertrauen von Patienten zurückgewinnen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will 2023 mit einer Reform beginnen und hat dafür eine Expertenkommission eingesetzt. Zu spät. Denn die Inflation wirbelt alle Zeitpläne durcheinander. Viele Krankenhäuser stehen finanziell am Abgrund und sparen. Das dürfte auch zulasten der Patienten gehen. Also muss die Politik rasch mit einer Notspritze helfen - und zwar für alle Häuser."/yyzz/DP/he